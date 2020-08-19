عمان وأوزباكستان تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

عقدت سلطنة عمان، عبر الاتصال المرئي، جلسة المشاورات السياسية السادسة مع أوزبكستان لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات والمصالح المشتركة، إضافة الى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، أن الجلسة استعرضت العلاقات المتنامية بين البلدين ومستقبلها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية، ودعم الاستثمارات المشتركة وتفعيل التبادل التجاري بين البلدين، والحرص على تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين.وترأس الجانب العماني الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، وكيل الوزارة للشئون الدبلوماسية، وترأسها من الجانب الأوزبكي فرقات صديقوف، نائب وزیر خارجية أوزبكستان.