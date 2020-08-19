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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمان وأوزباكستان تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:31 م
الشيخ خليفة بن علي
الشيخ خليفة بن علي
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عقدت سلطنة عمان، عبر الاتصال المرئي، جلسة المشاورات السياسية السادسة مع أوزبكستان لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات والمصالح المشتركة، إضافة الى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، أن الجلسة استعرضت العلاقات المتنامية بين البلدين ومستقبلها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية، ودعم الاستثمارات المشتركة وتفعيل التبادل التجاري بين البلدين، والحرص على تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين.

وترأس الجانب العماني الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، وكيل الوزارة للشئون الدبلوماسية، وترأسها من الجانب الأوزبكي فرقات صديقوف، نائب وزیر خارجية أوزبكستان.

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