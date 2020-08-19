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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة 12 متهما بخطف مواطن لطلب فدية في بدر

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:29 م
تأجيل محاكمة
تأجيل محاكمة
عادل عبد العال
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، محاكمة 12 متهمًا؛ بخطف واحتجاز مواطن لطلب فدية بمدينة بدر إلى جلسة 22 أغسطس المقبل.

والمتهمون هم كلًا من: «عبدالله.ع»، «مصطفي.م»، «جلال.ه»، «يسري.ه»، «محمود.ع»، «عبدالرحمن.س»، «علي. س»، «بسام.س»، «جمعة.ح»، «سالم. م»، «سلامة.س»، «سلامة.س».

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات انهم بدائرة قسم شرطة بدر خطفوا بالإكراه المجني عليه ياسين كريم بأن قاموا باستهداف السيارة الخاصة بوالده حال تواجده بداخلها واقتياده إلى السيارة الخاصة به عقب إطلاق أعيرة نارية صوبه حال كونه لم يبلغ من العمر 16 عامًا.

كما احتجزوا المجني عليه سالف الذكر بدون امر احد الحكام والمختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واكد أمر الاحالة ان المتهمين تحصلوا بواسطة التهديد على مبلغ مالي 370 ألف جنيه بأن هدد أهلية المجني عليه بطلب المبلغ المالي وهي بأن هددهم بعدم إطلاق سراحه إلا بعد إحضار المبلغ المالي، كما أحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخن وهي بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته.

كما أحرزوا وحازوا ذخائر مما تستعمل لهذا السلاح حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

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