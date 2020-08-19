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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فنلندا تعيد فرض قيود السفر على 6 دول أوروبية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:03 ص
فنلندا تعيد قيود
فنلندا تعيد قيود السفر
وكالات
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أعادت فنلندا فرض قيود سفر على القادمين من ست دول أوروبية بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الحكومة الفنلندية اليوم الأربعاء، عن أن قيود السفر سيُعاد تطبيقها اعتبارًا من الإثنين المقبل على ألمانيا واليونان ومالطا والنرويج والدنمارك وأيسلندا.

ويعني القرار أن فنلندا أعادت الرقابة الحدودية بالنسبة لهذه الدول، وأن المسافرين القادمين من هذه الدول مدعوون للخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا وتجنب مخالطة أفراد آخرين.

وفي المقابل، سيتمكن الأشخاص من المناطق الحدودية الفنلندية المتاخمة للسويد والنرويج من التحرك بحرية أكبر مستقبلًا عبر الحدود، حتى لو تجاوز عدد الإصابات في هذه البلدان الحدود التي تضعها فنلندا.

وسبق أن أعادت فنلندا فرض في السفر بالنسبة لعدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك بلجيكا وهولندا.

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