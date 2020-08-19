إحالة شقيق حسن مالك لـ«جنايات أمن الدولة طوارئ»

قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة المتهمين بالقضية المقيدة برقم 844 لسنة 2018، ومن بينهم محمد مالك شقيق، قيادي الجماعة الإرهابية حسن مالك لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين في هذه القضية عددًا من الاتهامات، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة إرهابية"، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، والتحريض على مؤسسات الدولة، ونشر وبث الشائعات.ودعم تنظيم «الإخوان»، وتمويل أنشطته المحظورة التي تنطوي على التحريض على ممارسة العنف، واتهامات بالتحريض على العنف، والانضمام إلى «جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها».وقامت نيابة أمن الدولة العليا بمواجهة المتهمين بتحريات أجهزة الأمن وفي مقدمتها جهاز الأمن الوطني، وما توصلت إليه التحقيقات التي تباشرها النيابة في الجرائم موضوع الاتهام، والتي أشارت إليه بأصابع الاتهام واشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم العنف التي تشهدها البلاد ويمارسها «الإخوان»، بحسب الاتهامات.