استهداف قاعدة أمريكية بدير الزور بعد مقتل جنرال روسي بارز

أفادت مصادر سورية، مساء اليوم، باستهداف قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف محافظة دير الزور بعدة قذائف صاروخية، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية.يأتي ذلك في وقت قتل جنرال روسي وأصيب عسكريين اثنين روس ظهر اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق في محافظة دير الزور وذلك خلال مرور رتل عسكري روسي كان عائدًا إلى المدينة.وفي وقت ذكرت مصادر سورية أن طائرة استطلاع روسية سقطت في إدلب شمال غربي البلاد.