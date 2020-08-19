الإبراشى: «الصحة» تتكفل بعلاج «طفل العجانة»

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الاهتمام بالنشء والأطفال في المجتمعات وتوفير الحماية لهم، أمر في غاية الأهمية، موضحًا أن "طفل العجانة"، محمد مصطفى، الذى تعرض لحادث بشع عندما قام أحد العاملين فى مخبز بإلقائه فى "العجانة"، يحظى بتضامن واسع خاصة بعد الأضرار البالغة التي تعرض لها جراء الحادث.وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية، أن وزارة الصحة استجابت للبرنامج وقررت علاج ضحية مخبز أسوان، "طفل العجانة"، وتوفير كافة ما يلزم لرعايته صحيًا.وكان محمد مصطفى قد فجر مفاجأة فى واقعة الاعتداء عليه، قائلًا: "الجانى رمانى فى عجانة الفرن قبل ذلك وشغلها عليا وسابنى ومشى"، لافتًا إلى أنه أصيب بشلل كامل ويتلقى العلاج الآن بالمستشفى، وتابع: "أنا عاوز أتعالج وأمشى على رجليا تانى.. واللى غلط لازم يتحاسب".وأضاف "عبد الرازق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة "الأولى" المصرية، قائلًا: "رمانى فى العجانة وشغلها وسابنى ومشى، ولما استنجدت بالآخرين جاء العاملون وأخرجونى".واستكمل الطفل المعتدى عليه: "أنا معملتش ليه أى حاجة.. ولو هزار أنا مش بهزر فى الشغل أصلًا.. ده قاصد يموتنى"، مشيرًا إلى أن الحادثة وقعت فى تمام الساعة الثانية فجرًا، كونه يعمل ليلًا بالمخبز.