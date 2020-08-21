منسق مبادرة «علاج فيروس سي في إفريقيا»: فحصنا 34 ألف حالة

قال الدكتور محمد البرعي، منسق المبادرة الرئاسية لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي، إنه تم مسح 34 ألف حالة قبل فيروس كورونا وبالتحديد حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بالسودان.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز، أنه تم فحص 10600 حالة في جنوب السودان، وتشخيص 338 مريضا وظهرت النتائج إيجابية لـ205 مرضى، وتناول جميعهم العلاج في العيادة المصرية بجوبا.وتابع: "أما في التشاد فشمل الفحص 13200 مواطن تشادي، وتشخيص 329 بالمرض، وظهرت النتائج إيجابية لـ210 حالات، وفي إريتريا، تم تشخيص 133 حالة، الإيجابي منها 77 حالة فقط".واستطرد: "استهدفنا بتوجيهات الرئيس دول حوض النيل في البداية، وبعد النجاح الذي حققته المبادرة جاءت مطالبات من دول أخرى وهى 17 دولة للاستفادة من المبادرة والعلاج".