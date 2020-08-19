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تفاصيل مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:27 ص
طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
أميرة العناني
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زادت حالة التوتر والقلق بين طلاب وأولياء أمور الثانوية الأزهرية، وذلك مع اقتراب ظهور مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 وزاد البحث في الساعات الأخيرة عن مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2020.

وبدأت تظلمات الثانوية الأزهرية في الأحد الماضي 16 أغسطس وتستمر لمدة شهر، وتتنتهى فى 15 سبتمبر، وذلك بنفس ضوابط العام الماضى، حيث يستطيع الطالب التقدم بتظلمه في 198 مركز وادارة على مستوى الجمهورية.


جاء ذلك بعد اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية الخميس الماضي، وإعلان أسماء الأوائل، حيث من المتوقع ارتفاع تنسيق الثانوية الأزهرية هذا العام 2020 عن الماضي بسبب ارتفاع نسب النجاح.

وأدى طلاب الثانوية الأزهرية 2020، امتحانات هذا العام في ظل إجراءات وقائية مشددة؛ لمواجهة فيروس كورونا.

نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2020

وأعلن الأزهر الشريف، أن نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي بلغت 72%، بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64%، بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالي المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا، حيث حضر منهم 113987 طالبًا، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100%.

وكانت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2018- 2019 بلغت 49.98% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.


كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، هنأ الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك عبر اتصالات هاتفية بالأول من الشعب المختلفة (العلمي، الأدبي، الشعبة إسلامية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2019- 2020.

وأشاد فضيلته خلال اتصاله بالأوائل بتفوقهم وما بذلوه من جهد حتى يصلوا لهذا المستوى، معربًا عن تمنياته للطلاب الأوائل ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب بأن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا في تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.


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