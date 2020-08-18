نشأت الديهى يسخر من إرسال قطر عسكريين لليبيا: «نكتة الموسم»

سخر الإعلامي نشأت الديهي، من إعلان حكومة الوفاق الليبية، الاتفاق مع قطر على إرسال مستشارين عسكريين إلى طرابلس، قائلًا: "نكتة الموسم"، وأشار إلى أنه ربما طلب الأمير القطري حرسا شخصيا من الخارج.وأضاف "الديهي" مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن "الخراب قادم أينما حلت قطر، والتاريخ لن يرحم هؤلاء".وأشار إلى أن قطر عملت على تحويل ليبيا إلى أرض تستقبل الميليشيات، مشددًا على أن ليبيا لم تكن أن تسقط لولا وجود "هؤلاء الخونة" الذين استخدموا أحدث الوسائل لبث الشائعات والتي أدت لتخريب الدول وضياع الجيوش.