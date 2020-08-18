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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

أبو شقة: الرئيس السيسى قدوة لأى مسئول فى التفانى والإنجاز

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:25 م
أبو شقة
أبو شقة
إسلام نصير
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أكد المستشار بهاءالدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قدوة ومثل يحتذى به لكل مسئول فى العمل والتفانى.

وأشار «أبوشقة» إلى أن متابعة الرئيس السيسى بنفسه لجميع المشروعات تؤكد حرصه على إتقان الأعمال التى تجرى لمصلحة الشعب المصرى، وعدم السماح بأى تقصير، مع إنكار الذات.

وأكد أبوشقة أن الفريق كامل الوزير يعد خير مثال للمسئول الذى يتخذ من الرئيس القدوة والمثل، وهو ما ظهر جليًا فى تلك المشروعات والإنجازات التى قامت بها وزارة النقل والمواصلات.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن ما تم إنجازه فى مشروعات الطرق والكبارى فى هذه المدة القصيرة سواء منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية أو من بعد تولى كامل الوزير لوزارة النقل يؤكد أن هناك رؤية وإصرارًا على الإنجاز، وأكد «أبوشقة» أن مصر تشهد طفرة فى الطرق والكبارى الحديثة، واستشهد رئيس الوفد بالطرق التى تم شقها وسط الجبال فى الجلالة، وطرق الصعيد وغيرها وكيف تم إنجازها فى وقت قياسى وبأعلى مواصفات الجودة.

وأشاد «أبوشقة» بالاهتمام الذى يتم أيضًا بالطرق والكبارى الداخلية بالقاهرة الكبرى مما يخفف على المواطنين الاختناقات المرورية وفى نفس الوقت السير قدمًا فى تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد رئيس حزب الوفد أن مترو الأنفاق تحول فى عهد الرئيس السيسى إلى وسيلة نقل محترمة ونظيفة.

وأكد أن وزارة النقل تسير بخطة ثابتة لتحويل مشروع مترو الأنفاق إلى شبكة كاملة تربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة مما يسهم فى حرية التنقل، والتنمية العمرانية خارج القاهرة الكبرى.

وأشار رئيس الوفد إلى أهمية التطوير الشامل الذى تجريه وزارة النقل فى السكك الحديدية، والتعاقد على جرارات وعربات قطارات حديثة تليق بالمواطن المصرى الذى تعد السكة الحديدية هى وسيلة نقله المفضلة.

وأكد أن تطوير مزلقانات السكك الحديدية وتحويلها من يدوى إلى اليكترونى أسهم فى تقليل حوادث القطارات، وهى منظومة بدأتها وزارة النقل منذ تولى كامل الوزير مسئوليتها، ويتم استكمالها.

وأشار رئيس الوفد إلى التوجيهات المباشرة التى يعطيها الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تطوير السكة الحديد بشكل شامل بما يمثل ثورة تطوير فى هذه الوسيلة الأقدم والأعرق بالمنطقة كلها.

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