فوائد تناول «البابايا» في وجبة الإفطار

بالتزامن مع استمرار العمل من المنزل وقلة الحركة، يتعرض كثيرون لزيادة في الوزن، ما يتسبب في الشعور بالقلق خاصة لعشاق اللياقة البدنية، لذلك يسعى البعض لبدائل فقدان الوزن.وينصح خبراء بحسب موقع "تايمز نيوز" بضرورة تناول فاكهة "البابايا" فى الإفطار، تضمن للبعض القضاء على الدهون بصورة نهائية من جسم الإنسان، فالإفطار تعد أهم وجبات اليوم، خاصة للراغبين فى التخلص من الوزن الزائد.فوائد البابايا:- تعتبر من الفواكه الصحية عند تناولها كعصير، لاحتوائها على جميع المكونات لوصفة صحية، وتوفر العناصر الغذائية الأساسية من الألياف والبروتين والفيتامينات، التي يجب تناولها في وقت مبكر من اليوم.- يوفر عصير البابايا الطاقة دون التخوف من زيادة الوزن عند تناول الكربوهيدرات التي تتسبب في ذلك.-تحضير عصير البابايا لا يستغرق كثيرا من الوقت، فهو يعد من الوجبات السهلة والمستدامة التي يمكن اعدادها وتناولها أثناء الذهاب للعمل أو عقب الإفطار مباشرة.-يضمن محتوى البروتين والألياف في العصير الشعور بالامتلاء وعدم الاحساس بالجوع حتى ميعاد الوجبة الثانية، ما يساعد في كبح الشهية، ويمنع من الإفراط في تناول الطعام، الذي قد يؤدي إلى زيادة الوزن.