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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«قرصنة المواقع».. تركيا واليونان تتجهان إلى التصعيد

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:27 م
التصعيد التركي اليونانى
التصعيد التركي اليونانى
أبوزيد على
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أسفر التوتر المتصاعد بين اليونان وتركيا الى نشوب حربًا إلكترونية بين البلدين، موازية للتوترات الدبلوماسية والتصعيد العسكري المحتمل بينهما بسبب الانتهاكات التركية المتكررة على سيادة اليونان ومياهها الإقليمية بشرق المتوسط، وتسبب ذلك في قرصنة عدد من المواقع الرسمية التابعة للحكومتين التركية واليونانية.

وجرى قرصنة العديد من المواقع الحكومية التركية من جانب مجموعة «Anonymous» اليونانية، وأظهرت لقطات الشاشة التي نشرتها المجموعة اليونانية إسقاط المجموعة لبعض المواقع الحكومة التركية، وفقًا لما ذكرته صحيفة «جريك سيتي تايمز» اليونانية.

على الجانب الآخر، أشارت الصحيفة إلى هجوم قراصنة أتراك على الموقع الإلكتروني لإقليمي مقدونيا الشرقية وتراقيا اليوم الثلاثاء، وقاموا بتحميل صورة لسفينة الأبحاث التركية «أوروتش رئيس» التي تبحر حاليًا في منطقة الجرف القاري اليوناني في شرق البحر المتوسط.

ونشر القراصنة الأتراك الرسالة التالية على الموقع اليوناني «لدينا جيش يحب الموت والاستشهاد بقدر ما تحبون العالم» ووضعوا هاشتاج الوطن الأزرق، #BlueHomeLand.

وأضافت الصحيفة اليونانية أن موقع وزارة العمل اليونانية، قد تعرض قبل أيام قليلة لهجوم من قبل مجموعة قراصنة «RootAyyildiz» والذين تركوا رسالة على موقع الوزارة تفيد بأن الهجوم مرتبط بسفينة الأبحاث التركية «أوروتش رئيس».
«قرصنة المواقع».. تركيا واليونان تتجهان إلى التصعيد
«قرصنة المواقع».. تركيا واليونان تتجهان إلى التصعيد
«قرصنة المواقع».. تركيا واليونان تتجهان إلى التصعيد
«قرصنة المواقع».. تركيا واليونان تتجهان إلى التصعيد
«قرصنة المواقع».. تركيا واليونان تتجهان إلى التصعيد
«قرصنة المواقع».. تركيا واليونان تتجهان إلى التصعيد

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