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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحباط تهريب شحنة مخدرات بـ7 ملايين جنيه

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:19 م
البانجو
البانجو
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب 2،5 طن من نبات البانجو المخدر تُقدر بحوالي 7 ملايين جنيه.

تابعت مكافحة المخدرات نشاط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى تهريب نبات البانجو المخدر عبر نفق الشهيد أحمد حمدى من منطقة شرق القناة إلى غربها وترويجها على نطاق واسع على عملائهما مستخدمان «سيارة نقل، وبراد».

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبط أحدهما حال استقلاله السيارة بالقرب من نفق الشهيد أحمد حمدى دائرة قسم شرطة الجناين.

وتبين حيازته 958 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 2،5 طن، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد تهريبها والإتجار فيها بالإشتراك مع المتهم الثانى - غير متواجد- واستخدامه للسيارة لتسهيل عملية النقل والترويج على عملائه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى سبعة ملايين جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

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