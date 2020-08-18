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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مركز دروس خصوصية خالف «وقاية كورونا»

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:24 م
ضبط مركز دروس خصوصية
ضبط مركز دروس خصوصية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مدرس؛ خالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

تبلغ لمركز شرطة ديروط بوجود مركز تعليمى لتلقى الدروس الخصوصية بجوار إحدى المدارس بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين انصراف طالبة كانت تقوم بشراء مذكرات خاصة من معلم، عقب وصول القوات.

وبسؤاله نفى قيامه بإعطاء دروس خصوصية، حيث تم اصطحابه واتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.

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