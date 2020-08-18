ضبط مركز دروس خصوصية خالف «وقاية كورونا»

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مدرس؛ خالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».تبلغ لمركز شرطة ديروط بوجود مركز تعليمى لتلقى الدروس الخصوصية بجوار إحدى المدارس بدائرة المركز.على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين انصراف طالبة كانت تقوم بشراء مذكرات خاصة من معلم، عقب وصول القوات.وبسؤاله نفى قيامه بإعطاء دروس خصوصية، حيث تم اصطحابه واتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.