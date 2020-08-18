«مصر للطيران»: «المركزي» دعمنا بـ2 مليار جنيه لسداد الرواتب

قال الطيار طارق رشدي، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة تقوم بـ25 رحلة يوميا الآن بدلًا من 90 رحلة، فيما سبق قبل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.وأضاف رشدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن البنك المركزي دعم قطاع الطيران بـ2 مليار جنيه لتوفير رواتب للعاملين أثناء توقف الحكرة بسبب جائحة كورونا.وتابع رشدي، أن حركة الطيران أقل بنسبة 20% من الحركة الطبيعية في ظل أزمة كورونا العالمية، مضيفا أن الإجراءات الاحترازية تمت اتخاذها بناءً على تعليمات المنظمات العالمية ومنظمات الطيران العالمية، منوهة بأنه يتم اتباع الإجراءات داخل المطارات والطائرات.