مسقط: 83 ألفًا و418 حالة إجمالي الإصابات بكورونا
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:48 م
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ذكرت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 83 ألفًا و418 إصابة.
وأوضحت الوزارة، في بيان وفقًا لوكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، أن الوفيات بلغت 597 حالة وإجمالي عدد المتعافين بلغ 77 ألفًا و977 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 93.5%.
وأوضحت الوزارة، في بيان وفقًا لوكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، أن الوفيات بلغت 597 حالة وإجمالي عدد المتعافين بلغ 77 ألفًا و977 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 93.5%.