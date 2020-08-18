رئيسة وزراء فنلندا تعزل نفسها وتخضع لفحص كورونا

قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين اليوم الثلاثاء إنها سوف تخضع لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وسوف تعمل عن بعد، وذلك بعد ظهور أعراض تنفسية خفيفة عليها.وأعلنت رئيسة الوزراء ذلك عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.وفي أبريل، وضعت مارين نفسها قيد الحجر الصحي الذاتي لفترة وجيزة بعد اكتشاف أن موظفا في مقرها الرسمي خالط آخر مصابا بالفيروس، وأظهرت الفحوص بعد ذلك عدم إصابتها، وعدم إصابة الموظف.وسجلت فنلندا حتى أمس الاثنين 334 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وحوالي 7700 إصابة.