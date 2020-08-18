رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيسة وزراء فنلندا تعزل نفسها وتخضع لفحص كورونا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:55 ص
رئيسة الوزراء الفنلندية
رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين
وكالات
طباعة
قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين اليوم الثلاثاء إنها سوف تخضع لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وسوف تعمل عن بعد، وذلك بعد ظهور أعراض تنفسية خفيفة عليها.

وأعلنت رئيسة الوزراء ذلك عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وفي أبريل، وضعت مارين نفسها قيد الحجر الصحي الذاتي لفترة وجيزة بعد اكتشاف أن موظفا في مقرها الرسمي خالط آخر مصابا بالفيروس، وأظهرت الفحوص بعد ذلك عدم إصابتها، وعدم إصابة الموظف.

وسجلت فنلندا حتى أمس الاثنين 334 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وحوالي 7700 إصابة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإبراشى يكشف مفاجأة مرتضى منصور لبائع التين الشوكى

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

انتشال جثتين من أسفل عقار قصر النيل المنهار

انتحار مصاب بكورونا قفزا من شباك مستشفى بالإسكندرية

الصور

image description

مباراة الأهلي وأسوان

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

الأكثر قراءة

تأييد التحفظ على أموال حنين حسام ومودة الأدهم

«الأرصاد» تكشف منطقة «أفضل جو مناخي» في مصر

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«الشيخ زايد بيسلم عليك».. لماذا رفض يوسف شاهين العلاج على نفقة الإمارات؟

«ماما هتعجبها أفلامي المهم الجمهور».. اعتراف نادر لـ يوسف شاهين بأن أعماله معقدة

كل نساء الـ«بك».. زوجة ثانية وراء إفلاس يوسف وهبي.. وهذه صفات يرفضها في المرأة

أبرزهم رشدي أباظة.. حكاية 14 زيجة في حياة تحية كاريوكا

نجم الساعة

صدور الحكم اليوم.. أبرز التفاصيل حول قضية «اغتيال الحريري»

منوعات

كورونا يؤدي إلى مرض مناعي نادر يضعف العضلات

فوائد تناول فاكهة «البابايا» في وجبة الفطور

كم مرة علينا الاستحمام.. والعوامل التي يجب مراعاتها؟

العلماء يرون علامات مشجعة على إمكانية وجود «مناعة دائمة» ضد كورونا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
دايرة الهوا
لواء.حمدى البطران
تجربة سياسية
القس. رفعت فكرى
الله والإنسان والمسئولية المشتركة
لواء. محسن الفحام
الإمارات وسلام الشجعان
المزيد

الثقافة

أبرزها آلية النشر.. 6 ملفات على مكتب رئيس «القومي للترجمة»

العسرى عن ديوان «جدار أزرق» مغاير عن أعمال القصاص

الفيتورى: تجربة «القصاص» الشعرية متداخلة مع كينونته

اليوم.. «الليلة الكبيرة» بمهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية