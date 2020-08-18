المعمل الجنائي يعاين حريق مصنع ورق في 6 أكتوبر

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، ندب المعمل الجنائي لفحص حريق اندلع في مصنع للورق بمدينة 6 أكتوبر وإعداد تقرير حول الحريق لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.وكان مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من إحدى المنشآت في المنطقة الصناعية الرابعة، ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات إطفاء وخزاني مياه استراتيجيين.وتمكن رجال الدفاع المدني وعناصر الإطفاء، من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وكشفت معاينة العميد محيي الدين محمد رئيس قطاع إطفاء أكتوبر، عن نشوب الحريق بكميات من الورق والكرتون على مساحة 300 متر من أصل 2000 متر.