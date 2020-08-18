حقيقة اندلاع «حريق هائل» بشارع المعز

نفى مصدر أمني، منذ قليل، صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن نشوب حريق هائل بشارع المعز لدين الله الفاطمي بمحافظة القاهرة.وأوضح المصدر أن الواقعة تتمثل في نشوب حريق محدود على مساحة (200 متر) داخل أحد المخازن المقام على مساحة (400 متر) بشارع متفرع من شارع المعز دائرة قسم شرطة الجمالية، ولم يسفر الحريق عن ثمة إصابات أو تلفيات وتمت السيطرة عليه وإخماده.