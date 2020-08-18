ترامب يعلن ولاية آيوا منطقة كوارث

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية آيوا منطقة كوارث بعد تعرضها لإعصار قوي الأسبوع الماضي.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، جاء في بيان للبيت الأبيض، أن "الرئيس دونالد ترامب أعلن اليوم عن كارثة كبرى في ولاية آيوا وأمر بتقديم دعم فدرالي لجهود سلطات الولاية في المناطق المنكوبة".ويتيح هذا القرار التمويل الفدرالي للسلطات المحلية وبعض المنظمات غير الحكومية لتقوم بأعمال الإغاثة وإزالة آثار الإعصار في الولاية.وكانت كيم رينولدز، حاكمة ولاية آيوا، قد قدرت الأضرار المادية جراء الإعصار بـ4 مليارات دولار، وقالت إنها ستطلب تمويلا فدراليا لإزالة آثار الكارثة.وأسفر الإعصار عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، إضافة إلى تدمير أو إلحاق الأضرار بـ8200 منزل في الولاية وقطع الكهرباء عن نحو 83 ألف شخص، وتضرر الأراضي الزراعية.