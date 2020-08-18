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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مدير الدفاع الوطنى الأسبق: أخطر الحروب تفجير المجتمعات من الداخل

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:03 ص
اللواء محمد الغباري
اللواء محمد الغباري
الشيماء زيدان
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تحدث اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، خلال حلقة نقاشية ببرنامج "المواجهة"، عن الحروب غير النمطية أو ما يسمى بحروب الجيل الرابع والخامس، وإسقاط الدولة بالشائعات والأكاذيب، التي تستخدمها الجماعات الإرهابية لنشر الفوضى.

وقال الغباري، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إن حروب الجيل الرابع تعني عدم استخدام المحارب قدرته العسكرية، من خلال إفشال الدولة من الداخل، من خلال صنع قلاقل داخل الدولة مثلما حدث في مصر يوم 25 يناير 2011.

وأشار مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إلى أن أخطر أنواع الحروب الغير نمطية هو تفجير المجتمعات من الداخل، منوّهًا بأن السوشيال ميديا أهم أدوات الجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب.

وأفاد، بأن أفضل طريقة ليهزم المصريين ماكينة صناعة الشائعات الإخوانية، هو ثقة الشعب في الدولة وأخذ المعلومات من كل متحدث رسمي باسم وزارة أو هيئة، ذلك لأنهم يتحدثون عن حقائق قائمة على الأرض وليس مشروعات وهمية لو تحدث.

وأكمل: "مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء يخرج نشرة للحقائق يوميًا ويرد على كافة الشائعات الموجودة بالتفصيل، لذلك يجب أن يكون هناك ثقة في هذه الجهة أيضًا."

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