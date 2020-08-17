زاهي حواس: كل الفراعنة كانوا أهلاوية (فيديو)

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية ووزير الآثار الأسبق، إن إحدى البرديات عندما تُرجمت اتضح أن كل الفراعنة كانوا أهلاوية.وأضاف حواس، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "وعشان الزملكاوية ميزعلوش هم اللي بنوا الهرم الأكبر".وأشار حواس، إلى أنه لأول مرة فى حياته يخرج فى لقاء تليفزيوني على الهواء، فى نفس توقيت مباريات الأهلى، مؤكدًا عشقه النادي الأحمر، وحرصه على مشاهدة جميع مبارياته المحلية والخارجية.ولفت حواس، إلى أنه بعد خروجه من الوزارة التقى كثيرا من المشاهير، منهم ميسي وويل سميث، مردفا: "أتعامل معهم بصحوبية".وأردف: "أوباما حينما جاء إلى الأهرامات خفت من ركوبه الجمل، وقلت له أنا غالي جدًا، محاضراتي فى أمريكا غالية جدًا، ومش هشرحلك ببلاش، وأمام شرحى لك بلاش تركب الجمل".