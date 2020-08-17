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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

ابنة علي الراعي: والدي لم يعترف بأدب المرأة والرجل فكلاهما يكونان المجتمع

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:52 م
ابنة علي الراعي
ابنة علي الراعي
حسام الضمراني
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بدأت، منذ قليل، احتفالية المجلس الأعلى للثقافة أونلاين على قناة المجلس بموقع "يوتيوب"، بأمانة الدكتور هشام عزمي، بمئوية ميلاد الناقد والإعلامي والمترجم والمسرحي الكبير الدكتور علي الراعي (1920- 1999)؛ في إطار احتفاء وزارة الثقافة المصرية بالرموز الثقافية الوطنية وتخليد ذكراهم، بما يتناسب مع دورهم الرائد والمهم في الثقافة المصرية والعربية.

وتضمن الجزء الأول عرض فيلم تسجيلي قصير حول حياة المفكر الراحل الكبير من تقديم ابنته ليلى الراعي، وإخراج حفيده ياسر عبدالجواد، وأكدت ليلى الراعي على احتفاء أبيها بأدب النوبة، كما أنه كان نصيرًا لقضايا المرأة فى عالمنا العربي، وعلى الرغم من ذلك لم يكن يعترف بأدب المرأة وأدب الرجل فكلاهما يكونان خلية المجتمع، وأن الأدب الإيجابى الراقى يهتم بهما معًا دون تفرقة.

أعقبت كلمة ليلى الراعي ندوة بعنوان: "علي الراعي والمسرح"، تتضمن كلمات لكل من المخرج سمير العصفوري، والمخرج عصام السيد، والكاتب والإعلامي مصطفى سليم، والكاتب والشاعر جرجس شكرى.

ويتضمن الجزء الثاني من الأمسية ندوة بعنوان "علي الراعي مسيرة عطاء"، وتتضمن كلمات لكل من المخرج الكبير محمد فاضل، والدكتور حسين حمودة، والكاتب والإعلامي إيهاب الملاح، والدكتور عبدالرحيم الكردى، والكاتبة الكبيرة سلوى بكر، والكاتب الكبير شعبان يوسف، والناقد الدكتور محمد الشحات.

وأصدر المجلس الأعلى للثقافة بهذه المناسبة الجزء الثالث من الأعمال الكاملة لعلي الراعي.

وأصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، نسخة تذكارية من الدراسة التي أعدها علي الراعي بعنوان "مسرح برنارد شو".

وتعتبر الأمسية انطلاقة لعدد من الفعاليات التي ستنظمها بعض لجان المجلس الأعلى للثقافة على مدار شهر أغسطس، احتفاء بمئوية الناقد الراحل.

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