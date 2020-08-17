«المالية»: تخلصنا من المواد الخطرة والقابلة للاشتعال بالموانئ

قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن الوزارة تخلصت من جميع البضائع والمواد الخطرة والقابلة للاشتعال الموجودة داخل الموانئ، سواء كانت متعددة الاستخدام أو ثنائية الاستخدام ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطهير الموانئ.وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الإثنين، أنهم تخلصوا أيضًا من المخلفات التي قد تتفاعل مع أصناف أخرى وتؤدي إلى كوارث في غنى عنها.وأوضح أن الحادث المؤسف الذي شهدته الشقيقة لبنان من انفجار "مرفأ بيروت"، لم نكن ننتظره حتى نبدأ تطهير الموانئ، لكننا نقوم بهذا التطهير بصفة مستمرة.وتابع: "تم التخلص خلال السنوات الماضية من كميات كبيرة من مواد كيماوية مثل نترات الأمونيوم"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا تتم مباشرته من قبل مصلحة الجمارك فقط، بل وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء يباشران الأمر ويناقشه معهم الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل مستمر.وتابع: "تطهيرنا للموانئ من المواد الخطرة والقابلة للاشتعال ترجمة لتأمين الموانئ والمحافظة على أرواح المواطنين من وقوع أي ضرر عليهم".