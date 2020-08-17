«الأعلى للإعلام» يناقش مع «البحث العلمى» إنشاء منصة خاصة بالأغذية والأدوية

استقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، اليوم بماسبيرو، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، للاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك يتضمن تنظيم ورش عمل للإعلاميين بالمجالات العلمية والطبية وإنشاء منصة علمية متخصصة في الأغذية والأدوية الصالحة للاستخدام وفوائدها وأضرارها وأيضًا التحذير من أي منتج مضر، ونشر الأبحاث الطبية والعلمية للباحثين من خلالها.كما اتفق الطرفان على التنسيق بشأن الدوريات التي تصدرها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجمعيات المسجلة لديها، ومكافحة الجمعيات التي تمارس سبل التحايل والتزييف وتسيء إلى العلماء والأطباء.وأكد «جبر» خلال اللقاء اهتمام المجلس بتشجيع الإصدارات العلمية والطبية وتسهيل إجراءات إصدارها وتقديم الدعم والمساندة من قبل المجلس، وفي سبيل ذلك عقد المجلس مباحثات مع عدة جهات متخصصة بهذا المجال للمشاركة في وضع الضوابط المتعلقة بالمواد الصحفية والإعلامية الطبية.من جانبه، أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أنها بالإضافة للجمعيات المسجلة لديها تصدر حوالي 1200 دورية علمية تحتاج إلى التسجيل لدى «الأعلى لتنظيم الإعلام».كما أكد الدور المهم الذي يلعبه الإعلام في نشر الأبحاث والأخبار العلمية والطبية المعتمدة، وتصحيح مفاهيم خاطئة تنتشر من خلال العديد من الوسائل غير المعتمدة، وأوضح أهمية دور المجلس في الفترة المقبلة بمجال العلم والطب، خاصة مع الزيادة الكبيرة في انتشار الكثير من المواد الإعلامية والإعلانية الخاطئة التي تحتاج إلى التصحيح والمراجعة.