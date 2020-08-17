رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الأعلى للإعلام» يناقش مع «البحث العلمى» إنشاء منصة خاصة بالأغذية والأدوية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:49 م
كرم جبر
كرم جبر
محمد جعفر
طباعة
استقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، اليوم بماسبيرو، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، للاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك يتضمن تنظيم ورش عمل للإعلاميين بالمجالات العلمية والطبية وإنشاء منصة علمية متخصصة في الأغذية والأدوية الصالحة للاستخدام وفوائدها وأضرارها وأيضًا التحذير من أي منتج مضر، ونشر الأبحاث الطبية والعلمية للباحثين من خلالها.

كما اتفق الطرفان على التنسيق بشأن الدوريات التي تصدرها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجمعيات المسجلة لديها، ومكافحة الجمعيات التي تمارس سبل التحايل والتزييف وتسيء إلى العلماء والأطباء.

وأكد «جبر» خلال اللقاء اهتمام المجلس بتشجيع الإصدارات العلمية والطبية وتسهيل إجراءات إصدارها وتقديم الدعم والمساندة من قبل المجلس، وفي سبيل ذلك عقد المجلس مباحثات مع عدة جهات متخصصة بهذا المجال للمشاركة في وضع الضوابط المتعلقة بالمواد الصحفية والإعلامية الطبية.

من جانبه، أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أنها بالإضافة للجمعيات المسجلة لديها تصدر حوالي 1200 دورية علمية تحتاج إلى التسجيل لدى «الأعلى لتنظيم الإعلام».

كما أكد الدور المهم الذي يلعبه الإعلام في نشر الأبحاث والأخبار العلمية والطبية المعتمدة، وتصحيح مفاهيم خاطئة تنتشر من خلال العديد من الوسائل غير المعتمدة، وأوضح أهمية دور المجلس في الفترة المقبلة بمجال العلم والطب، خاصة مع الزيادة الكبيرة في انتشار الكثير من المواد الإعلامية والإعلانية الخاطئة التي تحتاج إلى التصحيح والمراجعة.

موضوعات متعلقة

هكذا دعم السادات نادية الجندي سرًا.. فردت جميله بطريقة غريبة في عدة أفلام

خاص| أول تعليق من إكرامي الشحات على طرد نجله من الأهلي

«التموين»: توقف منظومة نقاط الخبز وصرف السلع 9 ساعات الثلاثاء

تسرب السولار بالطريق الدائرى.. و«البترول» تكشف التفاصيل

الصور

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

الأكثر قراءة

«التموين»: توقف منظومة نقاط الخبز وصرف السلع 9 ساعات الثلاثاء

تفاصيل موعد فتح الطيران الدولى السعودى 2020.. والجوازات السعودية توضح الأمر

يغتصب طفلًا ويقتله ويلقى جثته فى الحمام بالفيوم

تبدأ بـ7 محافظات.. تفاصيل خطة إحلال المركبات وتحويلها للعمل بالغاز

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

هكذا دعم السادات نادية الجندي سرًا.. فردت جميله بطريقة غريبة في عدة أفلام

حاول الناصريون اغتياله ومبارك تدخل لوقفها.. قصة مقالات أنيس منصور ضد عبدالناصر

«مشاهدي الساخنة مع الزعيم عادية وسأكررها».. اعترافات شيرين عن أفلامها مع عادل إمام

«كنت أصغر منتجة سينمائية فى العالم».. لماذا اعتزلت الطفلة «فيروز» الفن؟

نجم الساعة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. 10 معلومات عن محطة مترو عدلى منصور

منوعات

نسرين فؤاد تكتب: "مبروك الدماغ حامل"

الشيخوخة المبكرة.. مَنْ الأكثر عرضة للإصابة بمرض العصر؟

خبير: يجب إبراز دور الأفراد بعد انحسار كورونا للحفاظ على البيئة

كم تستمر حصانة الأجسام المضادة للناجين من كورونا؟

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «2»
د. منى حلمى
«إنه الدم».. رواية نوال السعداوى من وحى ثورة يناير 2011
ماجد حبته
حمقى فى دار الحكمة!
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يبحث إقامة معرض للكتاب بالقاهرة في نوفمبر

«الثقافي الفرنسي» يطلق منحة «طه حسين» للناشرين والترجمات

«مسارات جديدة لسياسة أمريكا» ندوة بالمجلس العربي للعلوم الاجتماعية الليلة

رئيس «قصور الثقافة»: ميزانية النشر 7 ملايين جنيه ولم نخفضها