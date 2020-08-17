باحث: لقاح صيني لـ كورونا بالأسواق خلال شهر

قال الدكتور جاد رعد، الباحث في الشأن الصيني، إن الصين أعلنت عن إنتاج لقاح جديد لفيروس كورونا مسجل براءة اختراعه، ويستطيع تعقب أكثر من خريطة جينية، وسوف يطرح في الأسواق خلال شهر.وأوضح رعد، خلال المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الداخل الصيني لم يتفاعل بأهمية كبيرة، منوها بأنه سبق للجيش الصيني والفرق التمريضية إيجاد لقاح يستخدم عند الحاجة، موضحا أن هذا اللقاح هو براءة اختراع لأحد الباحثين في أغسطس ولم يفصح عنها إلا اليوم عندما أعطت المراسيم الحقوق التجارية لشركة ستقوم بإصدار التجاري.وأشار الباحث إلى أن اللقاح سيكون متوفرًا بالأسواق الصينية خلال أقل من شهر، لافتا إلى أن المصانع مجهزة بكل شئ منذ عدة أشهر ولا تحتاج إلى المسائل التقنية عالميا.