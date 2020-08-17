بطريرك الكاثوليك يهنئ مار أغناطيوس بسيامة الخور أفرام

أرسل الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية تهنئة لصاحب الغبطة البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بمناسبة السيامة الأسقفية للخور أسقف أفرام أنطوان سمعان.وجاء في نص التهنئة: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ صاحب الغبطة البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك، بمناسبة السيامة الأسقفية للخور أسقف أفرام أنطوان سمعان، الذي تمت سيامته مطرانًا نائبًا بطريركيًا على القدس، والأراضي المقدسة، والأردن، فضلًا عن تعيينه من غبطة البطريرك مار أغناطيوس، مدبرًا بطريركيًا على إيبارشية القاهرة والنيابة البطريركية بالسودان، وبهذه المناسبة نهنئ غبطتكم بهذه المناسبة، رافعين الصلوات إلى الله القدير أن يلهم سيادة المطران صفات الراعي الصالح، وأن يتمتع بالنعم الإلهية لإتمام رسالته المقدسة".