مجلس التعاون الخليجي يستنكر التهديدات الإيرانية للإمارات

أعرب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن استنكاره تهديدات الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وبعض المسئولين الإيرانيين تجاه الإمارات.وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين: "إن هذه التهديدات تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتتنافى مع الأعراف الدبلوماسية".وطالب "الحجرف" إيران بالالتزام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، المبنية على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.وأكد وقوف مجلس التعاون مع الإمارات ضد أي تهديدات تمس سيادتها وأمنها واستقرارها انطلاقًا من مبدأ الدفاع المشترك، وأن أمن مجلس التعاون واستقراره كل لا يتجزأ، داعيًا في الوقت ذاته إيران إلى الالتزام بسياسة حسن الجوار والكف عن لغة التهديد التي لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.