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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

أسعارها وخط سيرها.. 10 معلومات عن الأتوبيسات المكيفة الجديدة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:00 م
الأتوبيسات المكيفة
الأتوبيسات المكيفة
نوران إمام
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أطلقت الهيئة العامة للنقل بمحافظة القاهرة، أسطولا من الأتوبيسات المكيفة لتخفيف العبء على المواطنين بسب موجة الحر السائدة في الفترة الحالية ولتحسين مستوى الخدمة ليليق بالمصريين، والتي سهدت إقبالا من المصريين لمعرفة معلومات عنها وخطوط سيرها بشكلٍ يومي في القاهرة، وترصد "الدستور" معلومات عن الأتوبيسات المكيفة الجديدة:

1-الأتوبيسات مُجهزة بمكيفات تعمل بالغاز الطبيعي، ولا تشكل خطرا على البيئة.

2-لأول مرة صناعة مصرية بالكامل ويوجد شعار عليه "بكل فخر صنع في مصر".

3- تتراوح أسعار تذكرته من 5 لـ 10 جنيهات تكون 5 جنيهات عند الركوب لمسافة معينة وللرحلة الكاملة 10 جنيهات.

4-يتميز الأوتوبيس بموتور منخفض الصوت مما يساعد الركاب على الراحة.

5- يوفر نصف الوقود الذي يستهلكه الأوتوبيس العادي.

6- مزودة بخاصية الانخفاض والارتفاع حيث يساعد كبار السن وذو الاحتياجات الخاصة من الركوب بسهولة.

7-مزودة بـ "رامب" ليتمكن ذوي الإعاقة أو المصابين من الصعود بكرسي متحرك.

8-الأوتوبيس يضم 33 كرسيا مما يساعد على توفير أماكن كثيرة للركاب.

9- يمر الأتوبيس المكيف على 3 خطوط.

10- يوفر الأتوبيس أماكن لوضع الحقائب الخاصة

- الخط الأول: النزهة الجديدة - الجامعة الأمريكية

يبدأ من "النزهة الجديد- شارع جسر السويس -الألف مسكن -شارع فريد سميكة -ميدان الحجاز -شارع النزهة -ميدان السبع عمارات -شارع عمر بن الخطاب -شارع الثورة- طريق القاهرة السويس- عزبة الهجانة- الطريق الدائرى- ظهراء مدينة نصر- كوبرى المشير- شارع التسعين -ينتهى بالجامعة الأمريكية".

- الخط الثانى: "مساكن بيتشو – بولاق الدكرور

يحمل رقم 358 ويبدأ من "محطة مساكن بيتشو – شارع زهراء المعادى – طريق المعادى – نفق زهراء المعادى – شارع 306 – شارع السعودية – شارع الجزائر – ميدان العرب – شارع 77 – كوبرى شمال المعادى – شارع كورنيش النيل – شارع الروضة – شارع المنيل – شارع السراى – كوبرى الجامعة – جامعة القاهرة – شارع الدقى – شارع التحرير – شارع السودان – محطة بولاق الدكرور".


- الخط الثالث: الأميرية – الجامعة الأمريكية

يحمل رقم 354 ويبدأ من "محطة الأميرية – شارع السواح – شارع المطرية – ميدان المطرية – شارع الحكم – شارع أبو بكر الصديق- شارع النزهة – ميدان السبع عمارات – ميدان الساعة – عباس العقاد – شارع مصطفى النحاس- التبة – شارع متولى الشعراوى- الحى العاشر – زهراء مدينة نصر- الطريق الدائرى – كوبرى المشير – شارع التسعين – الجامعة الأمريكية".

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