خبير استراتيجى: افتتاح طرق جديدة مرتبط بالأمن القومى (فيديو)

قال العميد سمير راغب، الخبير الاستراتيجي، إن الأمن القومي مرتبط ارتباطا وثيقا بافتتاح الطرق الجديدة، وربط المناطق ببعضها، مشيرًا إلى أن افتتاح المحطات الجديدة في الخط الثالث من المترو يربط مناطق القاهرة الكبرى ببعضها، مشيرًا إلى أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح الخط الجديد للمترو، قيمتها أكبر من القيمة المادية للمشروع.وأضاف العميد سمير راغب، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الإثنين، أن المشروعات القومية والنمو هو أمن قومي ويجعل الدولة صلبة، لافتًا إلى أن مصر كانت قد وصلت لمرحلة صعبة، وإذا لم تتحرك في ملف تطوير الطرق لتحولت القاهرة إلى جراج كبير جدا.وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أخذ على عاتقه تحمل مسئولية كل ما يهم الوطن وينهض به، منوها بأن الرئيس اهتم بملف الطرق في مصر بشكل كبير، خاصة أن مصر في الترتيب الـ148 في شبكة الطرق على مستوى العالم.