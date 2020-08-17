قرقاش ردًا على إيران: السلام مع إسرائيل «قرار سيادي»

أكد وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، اليوم الإثنين، أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي قرار سيادي، وليس موجهًا ضد إيران.وقال قرقاش، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجهًا ضد إيران، نقولها ونكررها".وشدد قرقاش، على أن دولته لا تقبل التدخل في قراراتها، كما ترفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق، وفقا لما نقلته قناة "العربية".وأشار قرقاش، إلى أن القرارات الاستراتيجية التي تتخذها بلاده تعتبر تحولية ولها وقعها وتأثيرها، متابعا: "قرارنا مستقبلي يعزز موقعنا وتنافسيتنا".يذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات استدعت، أمس الأحد، القائم بالأعمال في سفارة إيران في أبوظبي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بشأن القرارات السيادية لدولة الإمارات، وهي التهديدات التي تكررت من وزارة الخارجية الإيرانية أيضًا والحرس الثوري ومسئولين إيرانيين آخرين خلال اليومين الماضيين.