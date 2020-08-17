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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الإبراشى يكشف مفاجأة مرتضى منصور لبائع التين الشوكى

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:52 ص
الإبراشى ومرتضى
الإبراشى ومرتضى
رباب الأهواني
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أعلن الإعلامى وائل الإبراشى، أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، وفر فرصة عمل بالقلعة البيضاء لعزت الزاهى، بائع "التين الشوكى"، الذى تعرض للإهانة، خلال عمله، من موظفة.

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى" بالتليفزيون المصرى، أن رئيس نادى الزمالك، سوف يلتقى "عزت الزاهى"، يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة الرابعة عصرًا، لتلبية أمنيته بالعمل فى نادى الزمالك.

وكان بائع "التين الشوكى"، قد قال خلال مداخلة السبت ببرنامج "التاسعة"، إنه يحترم القانون وفى الوقت نفسه يسعى إلى جنى قوت يومه من أجل الإنفاق على أسرته، وتابع: "أنا بحترم القانون.. الحكومة فوق راسى.. وأنا بناشد رئيس نادى الزمالك أنه يشغلنى فى النادى حتى لو هلم زبالة.. أنا زملكاوى وكل عائلتى زملكاوية".

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