«التخطيط»: تشغيل محطة كهرباء كوم أمبو يونيو المقبل بتكلفة 400 مليون جنيه

ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير محطة توليد كهرباء كوم أمبو بمحافظة أسوان منتصف العام المقبل 2021، بتكلفة إجمالية قدرها 400 مليون جنيه.ولفتت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى أن مشروع استكمال تطوير محطة توليد كهرباء كوم أمبو استخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بطاقة م20م، كما يشمل ذلك الأعمال المدنية والكهربائية والربط بالشبكة الموحدة.وأضافت الوزارة، أن حجم المخصصات المالية المرصودة للمشروع بلغت 92 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2019-2020، انفق منها 79.8 مليون جنيه حتى ديسمبر الماضي، بمعدل إنفاق مالي سنوي 87%.