وزير النقل يدعو المستثمرين لإنشاء خطوط القطار السريع

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة تشجع على دخول القطاع الخاص في مجال النقل.ودعا كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، المستثمرين الجادين لإنشاء خطوط القطار السريع لخدمة المواطنين.وأضاف: "بقول للمستثمرين لو عايزين تشتغلوا معانا بنظام pot تعالوا بكرة الصبح، وهندرس الطلبات فورًا"، مشيرًا إلى أن المستثمر ينشئ وسيلة المواصلات ويستفيد منها طوال 15 سنة، ثم بعد 15 سنة يؤول المرفق للحكومة.ولفت إلى أن الوزارة تعاقدت مع شركة "RATP" الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث، موضحًا أن الشركة المصرية لتشغيل المترو مسئولة عن الخط الأول والثاني، وتشغيل الثالث لحين استلام الشركة الفرنسية.وأوضح أن الأولوية في العمال للمصريين بنسبة 95%، وأن المستثمر سيحصل على أرباح تقدر بنسبة 8% من تكاليف التشغيل.