الديهي: حفاوة السيسي بعدلي منصور تُسجَّل في كُتب التاريخ

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه لم يرَ حفاوة رئيس بسابقيه مثلما شاهده في "مشهد نادر غير مسبوق يُسجل في كتب التاريخ" من تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للرئيس المؤقت السابق عدلي منصور.وأضاف الديهي، خلال برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، أن الرئيس السيسي، احتفى بعدلي منصور، حيث أطلق اسمه على محطة من المحطات التبادلية الكبيرة في مترو الأنفاق؛ وذلك نظير تأديته خدمات جليلة للوطن في وقتٍ عصيب.وأشار إلى أن الرئيس السابق، أزاح الستار عن اللوحة التذكارية أثناء افتتاح محطة "عدلي منصور" في الخط الثالث من مترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس للمحطة التبادلية.ولفت إلى أن السيسي، لم يطلق اسمه على أي مشروع ضمن 12 ألف مشروع تم تدشينه خلال الست سنوات الماضية.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قدم هدية تذكارية للمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، كما افتتح الرئيس، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.