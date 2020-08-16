لجنة الشباب بالإيبارشية البطريركية تناقش النشاط الصيفي

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن لجنة الشباب بالإيبارشية البطريركية اجتمعت تحت إشراف الأب فرنسيس وحيد، مسؤول اللجنة، وبحضور بعض أعضاء اللجنة من الشباب، وذلك بمقر مكتب دياكونيا للتنمية.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تم مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالنشاط الصيفي لعام 2020، وعلى رأسها مؤتمر الشباب الايبارشي الصيفي لهذا العام، والذي تذاع فعالياته عبر صفحة المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، وتطرقت اللجنة في اجتماعها أيضًا إلي كيفية تكريم خريجي المرحلة الجامعية للعام الدراسي الحالي من الشباب.