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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين بالاتجار بالبشر.. 23 أغسطس

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:37 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة جماعة إجرامية منظمة تتكون من 5 متهمين لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر في المرج لجلسة 23 أغسطس المقبل، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وتضمن أمر إحالة المتهمين بالقضية أنهم بدائرة قسم المرج وحال كون المتهم الأول طفلًا جاوز 15 سنة ميلادية كاملة ارتكبوا جريمة اتجار بالبشر بأن تعاملوا في أشخاص أحياء وهم المجني عليهما "أدهم"، والطفل "إبراهيم" كونهم جماعة إجرامية منظمة يقوم على إدارتها متهم مجهول.

واستغلوا المجني عليهم وحاجتهم للمال قاصدين من ذلك استغلالهم لاستئصال أعضائهم البشرية وترتب على ذلك إصابة المجني عليه "أدهم" بعاهة مستديمة متمثلة في استئصال كليته اليسرى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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