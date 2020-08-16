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سياسي

«حماة الوطن»: السيسي حقق إنجازات غير مسبوقة في البنية التحتية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:04 م
السيسي
السيسي
إسلام نصير
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أشاد حزب "حماة الوطن" بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.

وقال الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، حقق إنجازات تاريخية وغير مسبوقة لمصر في مجال مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكة الطرق والأنفاق والكباري، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستجعل من مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وتعزيز دورها الإقليمي والدولي.

وأشار رئيس الحزب إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ مشروعات مترو الأنفاق يتم تنفيذ أحد المشروعات بالكامل بأيدي مصرية، من خلال شركات مصرية وطنية (المقاولون العرب– أوراسكوم) كمقاول رئيسي للمشروع، بالاشتراك مع كبريات الشركات العالمية في مجال الأنظمة والسكة، وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى يسعى جاهدا إلى أن تبنى مصر بسواعد أبنائها.

وأكد "الهريدي"، على أهمية محطة عدلي منصور حيث ستكون محطة مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا، ليتم تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة محطة لمترو الخط الثالث، ومحطة للقطار الكهربائي (عدلي منصور– العاصمة الإدارية– العاشر من رمضان)، ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة- السويس)، ومحطة للسوبرجيت للربط مع جميع محافظات الجمهورية، مشيدا بتكريم الرئيس السابق عدلي منصور، مؤكّدًا أنَّه شخصية وطنية عظيمة، ولعب دورا عظيما بمواقفه وأدواره الوطنية خلال الفترة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو.

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