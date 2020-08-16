هانى الناظر يحذر من رسم «الوشم»: يسبب مشكلات جلدية (فيديو)

قال الدكتور هاني الناظر، مدير مركز البحوث الأسبق واستشاري الأمراض الجلدية، إن رسم الوشم عادة قديمة جدًا، ولكنه انتشر في السنوات الأخيرة بشكل كبير بين الرجال والسيدات، معقبًا: "أنا طول عمري بحذر من الوشم".وأضاف الناظر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، أن الوشم من الممكن أن يسبب أكثر من مشكلة جلدية، ومن الممكن أن تنقل الأبرة الخاصة برسمه الكثير من الفيروسات والأمراض عن طريق الجلد والدم، موضحًا أن الصبغة المستخدمة للوشم تتسبب في حساسية مزمنة للكثير من الأشخاص.وأوضح أنه حديثًا أصبحت هناك طرق لإزالة الوشم عن طريق الليزر، ولكن تتطلب إزالته أكثر من جلسة، وتتراوح بين 5 أو 6 جلسات، مؤكدًا أن بعض الحالات يكون لديه بعض الآثار عقب إزالة الوشم، ولا توجد دراسة علمية، حتى الآن، تثبت أن الوشم يصيب بالسرطان.