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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلمانية تطالب بتخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء بالقرى

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:59 م
النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش
إسلام نصير
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أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بقرار رئيس مجلس الوزراء على مد فترة سداد التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر حتى يوم 15 سبتمبر المقبل، مؤكدة أنه قرار صائب من الحكومة.

وطالبت "درويش" - فى بيان لها اليوم الأحد - بتخفيف العبء على المواطنين فى القرى والعزب وتخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء، فلا يعقل أن يكون سعر التصالح فى المدن مثل القرى والعزب، لافتة إلى أنه يجب أن تكون هناك حنكة في التعامل ومراعاة البعد الاجتماعي.

وأكدت أنها تقدمت بطلب لمحافظ القليوبية تطالب فيه بتخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء للمدينة والقرى والعزب فى المحافظة.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وافق على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.

وكان مجلس الوزراء وافق على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقًا به جميع الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.

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