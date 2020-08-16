السيسي يشيد بـ«وطنية عدلي منصور» ويثمن مجهود الحكومة الكبير

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بالرئيس السابق عدلي منصور، مؤكّدًا أنَّه شخصية وطنية عظيمة ولعب دورا عظيما بمواقفه وأدواره الوطنية.كما قدم الرئيس التحية والتقدير للحكومة، خلال موتمر افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث، مهنئًا إياها على الجهد الكبير الذي تقوم به في مختلف القطاعات.وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق، ويضع كذلك حجر الأساس لمحطة «عدلي منصور» التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوي الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.