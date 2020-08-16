مدبولى: قطاع النقل شريان التنمية وأى توسع لا يتم دونه

استعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنجازات الدولة المصرية فى العديد من المشروعات ومنها مشروعات الطرق والنقل خلال الست سنوات.وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر افتتاح الخط الثالث من المرحلة الرابعة، أن مشروعات الطرق تعتبر أهم متطلبات تنفيذ مخططات التنمية الطموحة، مؤكدا أن قطاع النقل هو شريان التنمية وأي توسع لا يتم من دون مشروعات للنقل.وقال إن الدولة تسعى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تحقيق التنمية الشاملة بحلول عام 2052.ويضع الرئيس كذلك حجر الأساس لمحطة «عدلي منصور» التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوي الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.