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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

6 وفيات و411 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:27 ص
كورونا
كورونا
عبير سليم
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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، أن البلاد سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 411 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" و6 وفيات.

وأوضح المركز في بيان له، أنه استلم السبت 3210 عينات من مختبرات عدة جاءت 2799 عينة سالبة، و411 عينة موجبة بينهم 222 حالة جديدة، و189 حالة لمخالطين، مشيرًا إلى تماثل 46 حالة للشفاء.

وأضاف المركز أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 7738 إصابة، منها 6699 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 894 حالة، والوفيات 145 حالة.

ويأتي ذلك، فيما أكدت اللجنة العليا لمكافحة كورونا في طرابلس، أمس، أن الوضع الوبائي في مدن طرابلس ومصراتة والخمس، حرج جدًا وأن مراكز العزل لا يمكنها استيعاب الأعداد الكبيرة من الإصابات التي تتزايد يوميًا، حسب ما نقلت عنها الصحف المحلية.

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