رانيا علوانى: الأهلى بالنسبة لى قبل البرلمان لهذا السبب

قالت النائبة الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن كابتن محمود الخطيب أب وقدوة، وأسطورة، ولا يختلف أحد على أنه يريد ابنه أو ابنته يكون مثل الخطيب، كإنسان.وردت علواني، على سؤال الإعلامي خالد أبو بكر، لها خلال لقائها في برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، عن أي مستقبل تريده لأبنائها الطب أم الأهلي أم أن يكون نوابا في البرلمان، واختارت الأهلي.وعقب أبوبكر، على اختيار علواني، قائلا: "لما سألنا رانيا علواني بين البرلمان والنادي الأهلي اختارت الأهلي"، فردت رانيا قائلة: "أنا قلت لأولادي مش ليا، متودنيش في داهية، لكن أنا تعلمت الإدارة الرياضية في النادي الأهلي، ثم بعدها البرلمان، اتعلمت في الأهلي وهو ده بيتي، الأهلي بالنسبة لنا أهم الثوابت في حياتنا".