لطفى لبيب يتصدر تويتر في «علاء الدين»

تصدر الفنان القدير لطفي لبيب، تريند "تويتر" عقب تواجده أمس، من خلال مشاهدة العرض المسرحي علاء الدين الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز وعدد كبير من الفنانين.وجاءت الصور التي ظهر من خلالها لطفي لبيب أثناء صعوده على خشبة المسرح مبهرة للجميع، خاصة بعد بكائه أمام الحاضرين، حيث كان قد تمت دعوة لبيب لمشاهدة العرض الذي يعود به الفنان أحمد عز إلى المسرح بعد طول غياب.وأصيب لبيب بجلطة في الجانب الأيسر، ما دفعه لأن يقل من أعماله الفنية التي لا تناسب الحالة الصحية التي يمر بها الآن، بينما يحاول الفنان القدير خلال هذه الفترة أن يتواجد وسط محبيه والفنانين الذين تعامل معهم، خاصة أنه لا يرفض أي دعوة توجه له سواء من عرض مسرحي أو عرض سينمائي أو أي تكريم.وأثارت الصور التي قام بنشرها المخرج مجدي الهواري من مسرحية علاء الدين، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" وموقع "فيسبوك"، جدلًا كبيرًا وتفاعلًا من الكثيرين؛ فيما أن العرض الذي يقوم ببطولته عز يشاركه فيه البطولة تارا عماد ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل وسامي مغاوري، وآخرون وهو من إخراج مجدي الهواري.ولطفي لبيب من مواليد مركز ببا بمحافظة بني سويف؛ وهو أحد أبطال حرب أكتوبر، وبعد ذلك أصبح ممثلا مسرحيا وسينمائيا وإذاعيا وتليفزيونيا، حصل على ليسانس الآداب ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية، وتميز بأدائه التلقائي والكوميدي، وقام بكتابة العديد من مسلسلات الأطفال وساهم في إنتاجها.بدأ لطفي لبيب، مسيرته الفنية متأخرا 10 سنوات، فرغم تخرجه فى المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1970، إلا أن تجنيده لمدة 6 سنوات، ثم سفره خارج مصر لأربع سنوات، أديا إلى تأخر مسيرته الفنية التي بدأها عام 1981 بمشاركته في مسرحية "المغنية الصلعاء"، وبعدها مسرحية "الرهائن".