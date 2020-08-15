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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق فى قضية «بوابات أرض الجولف»

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:36 م
محاكمة محمد إبراهيم
محاكمة محمد إبراهيم سليمان
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، و4 آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابقين، في قضية تربح، تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التي يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها، لجلسة 12 أكتوبر، لنظر طلب التصالح المقدم من إبراهيم سليمان.

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهثيم محمود، وأمانة سر وائل عبدالمقصود وشريف محمد.

وكشف أمر الإحالة عن أنه في غضون عام 2003 وحتى عام 2020، وافق "سليمان" على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة، لجعلها منطقة مغلقة على سكانها الذين من بينهم هو وأسرته، بالمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة، وكانت تكلفة تلك البوابات والأسوار قرابة 3 ملايين جنيه، بالإضافة لعمليات صيانة الطرق والإنارة واستهلاك الكهرباء لذات البوابات والأسوار والطرق، حولها طوال السنوات السابقة وحتى عام 2020 بما يقارب 13 مليونا.

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