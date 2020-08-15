الهامبورجر الصيامى.. للشيف آمال ظريف

كثيرًا ما يحاول الكبار، أن يجذبوا الأطفال للمأكولات التي تفيد أجسامهم وتبنيهم، حرصًا على صحتهم، ويزداد ذلك في وقت الصوم، حيث تقنن المأكولات بشدة، وحتى يتناول الأطفال أكبر قدر من الساندوتشات المغذية، يحاول البعض تقديم بعض المأكولات الفطاري في ثوب صيامي مثل الهامبورجر الصيامي.وقالت الشيف آمال ظريف، الخادمة بإيبارشية المقطم، إن الهامبورجر الصيامي يتكون من كأسين من العدس الأسود المسلوق، وكأس من الأرز المسلوق، ونصف كأس من البقسماط المطحون، وملعقة كبيرة من الزعتر المطحون والجاف، وملح، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من البهارات المشكلة، وملعقة صغيرة من الثوم البودرة، وملعقة صغيرة من البصل البودرة، ونصف كأس من الجزر المسلوق والمبشور، وقطع من الخبز الكيزر، وحبة واحدة من الطماطم المقطّعة إلى حلقات.وعن طريقة التحضير، قالت الشيف آمال إن الأمر يبدأ بإحضار وعاءً عميق ويوضع بداخله الأرز، والعدس، والجزر، والبقسماط، والزعتر، بالإضافة إلى خليط البهارات ويخلطون جيدًا حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض، ثم يتم عمل الهامبرجر باليد على شكل أقراص متوسّطة الحجم، ثم تحضر مقلاة ويوضع بداخلها القليل من الزيت، ثم يوضع بداخلها أقراص الهامبرجر، وتحمّر جيدًا من الجهتين. وترفع المقلاة عن النار، ويوضع أقراص الهامبرجر في خبز الكيزر.