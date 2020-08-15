زاهي حواس: كنت طالبًا فاشلًا.. ودخلت آثار بالصدفة

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، إنه التحق بكلية الحقوق، حيث كان يتمنى أن يصبح محاميًا، ولم يشعر أنها مناسبة له، ومن ثم التحق بكلية الآثار بالصدفة البحتة.وأشار حواس خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "Mbc مصر" إلى أنه لم يكن طالبًا متفوقًا، وكان تقديره مقبول، وحب الآثار بدأ عنده عندما استخرج بنفسه أول حفرية أثرية، مضيفًا: "دخلت الآثار بالصدفة، وكنت طالب عادي.. طالب فاشل.. وتخرجت بمقبول، وحصلت على وظيفة في الآثار، ومن ثم عشقتها".ووجه حواس رسائل ونصائح لطلاب الثانوية العامة، مشددًا على ضرورة التحاقهم بالمجال الذي يحبونه ويعشقونه بغض النظر عن المجموع.وتابع: "بقول لكل طالب اختار الحاجة القريبة لقلبك.. العشق يغير من شكل الإنسان، ونصيحتي الثانية محدش يدخل في معركة شخصية، والاستمرار في العمل".وأوضح أن الكلام عن الآثار من خلال المغامرة، يدخل قلوب الناس، على عكس الشرح الأكاديمي التقليدي‪.‬