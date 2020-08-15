الصور الأولى لاستعدادات مقابر أكتوبر لاستقبال جثمان شويكار

تستقبل مقابر مدينة السادس من أكتوبر خلال دقائق جثمان الفنانة الراحلة شويكار؛ من أجل إقامة صلاة الجنازة عليها ودفنها بمقابر الأسرة، بعد أن وافتها المنية أمس عن عمر ناهز الـ٨٢ عامًا داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين.وخرج الجثمان قبل قليل من مستشفى الصفا بالمهندسين بحضور عدد من الفنانين وأصدقاء الراحلة، حيث تواجد كل من من نجلة شويكار والفنانين منير مكرم وميرفت أمين ونجلتها ودلال عبدالعزيز للمشاركة في جنازة شويكار.