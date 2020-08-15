تحرك جثمان شويكار من مستشفى الصفا لمقابر الأسرة

خرج جثمان الفنانة الكبيرة «شويكار» من أحد المستشفيات بالمهندسين لنقله إلى مقابر الأسرة فى مدينة 6 أكتوبر، بحضور ابنتها منة الله، والنجمة ميرفت أمين والفنانة دلال عبدالعزيز، ونهال عنبر، والفنان منير مكرم من مجلس نقابة المهن التمثيلية، ومنة حسين فهمي.وتوفيت شويكار ظهر أمس، الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما داخل أحد مستشفيات المهندسين، وكانت شويكار قد تعرضت قبل أشهر لأزمة صحية إثر معاناتها من مشاكل فى الحوض أثرت على الحركة، وبعد علاجها طالتها الشائعات التى خرجت بتعرضها للشلل وعدم القدرة على الحركة.وولدت شويكار إبراهيم في مدينة الإسكندرية لأب من أصل تركي كان من أعيان محافظة الشرقية وكبار ملاك الأراضي.وبدأت شويكار مشوارها الفني في أوائل ستينيات القرن الماضي بأدوار سينمائية قصيرة ومميزة أمام نجوم كبار، ومن بينها فيلم "الزوجة 13" الذي شاركت فيه أمام رشدي أباظة.